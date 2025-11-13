タレントの西山茉希（39）が13日までに自身のインスタグラムを更新。プライベートショットを披露した。西山は「甘えん坊が、甘えさせてくれた9歳の成長記録」と書き出し、自身をおんぶする次女との2ショットを投稿。これにファンからは「姉妹かと思いました」「横顔がママにそっくり！可愛いです〜」「ほっこり写真」「子供の成長には驚かせられますね」などの声が寄せられた。西山は13年7月に俳優の早乙女太一と結婚。