俳優・志尊淳（３０）ｇが１３日、インスタグラムを更新。「大好きな戦友」竹内涼真（３２）とロサンゼルスに行っていたことを明かした。「そいえばＬＡに行ってました。大好きな戦友と。ＬＯＶＥ。刺激たっぷり。最高な旅でした。＠ｔａｋｅｕｃｈｉ＿ｒｙｏｍａ」と竹内との２ショットなどをアップ。若き日の大切な思い出写真も添えた。竹内は１１月１０付で「Ｓｏｇｒａｔｅｆｕｌｆｏｒｍｙｂｅｌｏｖｅｄ