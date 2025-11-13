ONE¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥·¥Ã¥×¤Ï12Æü¡¢16Æü¤ËÍ­ÌÀ¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡ÖONE173¡×¤ÎÄ¾Á°µ­¼Ô²ñ¸«¤ò¼Â»Ü¡£¥é¥¤¥ÈµéMMA¤ÎÂÐÀï¥«¡¼¥É¤ËÁÈ¤Þ¤ì¤¿ÀÄÌÚ¿¿Ìé¤È¼êÄÍÍµÇ·¤¬¡¢²ñ¸«¤Ë½ÐÀÊ¤·¸ß¤¤¤Ë¤³¤ÎÀï¤¤¤ÎÃíÌÜÅÙ¤ò¹â¤á¤ë¥È¥é¥Ã¥·¥å¥È¡¼¥¯¤òßÚÎö¤µ¤»¤¿¡£¤Þ¤ºÀÄÌÚ¤Ï²ñ¸«¤Ç¤¤¤Ä¤â¤ÎÀÄÌÚÀá¤òÈäÏª¡£¡Ö(Á°²ó¤ÎONE172¤Ç)½ª¤ï¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¤±¤É¤Í¡£Â³¤¤¤Á¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£²¿¤ò¸«¤»¤¿¤¤¤«¡©¸«¤»¤¿¤¤¤â¤Î¤¬¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤â¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£¤ä¤ë°ÕÌ£¤â¤Ê¤¤