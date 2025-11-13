13日夕方、金沢市神谷内町の山沿いの住宅近くでクマの目撃情報がありました。市の職員と警察が周辺をパトロールしましたが、クマは見つかっていないということです。13日午後5時50分ごろ、金沢市神谷内町の住宅で「ガサガサと音がしたので、薮の方を見たらクマの顔が見えた」と近くに住む男性から市に連絡がありました。市の森林再生課によりますとクマはすぐに山の中に逃げて行ったということです。けが人はいませんでした。その