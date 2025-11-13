“棒ラーメン”と呼ばれる今人気の即席麺「マルタイラーメン」。“棒ラーメン”の魅力、次に来るトレンドをラーメンYouTuberのSUSURUさんに聞きました。【写真で見る】すすれないくらいの太さ！いまトレンドの「ワシワシ麺」“福岡県民のソウルフード” 関東で売り上げ20%増出水麻衣キャスター:“棒ラーメン”と呼ばれる大人気の即席麺のお値段は1食112.5円となっています。2食入りで希望小売価格は225円。パッケージに「マル