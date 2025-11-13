自由契約となったオースティン（左）とフォード（右）横浜ＤｅＮＡは１３日、タイラー・オースティン内野手（３４）とマイク・フォード内野手（３３）を自由契約すると発表した。６日にウエーバー公示手続きを取っていたが、獲得する球団が表れなかった。オースティンは２０２０年から６年間、横浜ＤｅＮＡに在籍し、通算４０３試合に出場し打率２割９分３厘、８５本塁打、２３６打点をマーク。昨季は打率３割１分６厘で、首位