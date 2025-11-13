主人公・さくら(30歳)は、夫・実と「浮気したら別れる」という絶対の約束を交わし、お互いにそれを守っていると信じ切っていた。しかし、夫が独身のフリをして別の女性と会う計画を知ってしまう。さらに、夫は白々しいウソをついて外泊までしようとしていて…。『独身偽装不倫夫の末路』第2話をごらんください。 実は不倫のために「中学の部活の飲み会」という嘘と「友人の家に泊まり」という伏線を周到に準備していた。甘い会話