韓国語の日常フレーズを出題！クイズ形式で言葉を覚えて、韓国ドラマをもっと楽しもう。「품귀（プムグィ）」の意味は？「품귀（プムグィ）」という言葉を聞いたことありますか？ヒントは、お店で起こる出来事のことです。「품귀（プムグィ）」はどういう意味なのでしょうか。正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。果たして、正解は？正解は、「品薄、品切れ」でした！「