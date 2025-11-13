新世代ハイブリッドシステム搭載！日産のドイツ法人は2025年10月7日、新世代ハイブリッドシステム「e-POWER」を搭載するSUV「キャシュカイ」の受注を同月中旬に開始すると発表しました。約700万円の新「“コンパクト”SUV」！キャシュカイはCセグメント（サイズ感の目安は全長4300〜4600mm）のクロスオーバーモデルとして2016年にデビュー。欧州を中心に世界各国で展開されたほか、日本でも「デュアリス」の車名で販売されてい