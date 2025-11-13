将棋界最高峰の戦い、竜王戦で藤井聡太六冠が5連覇を果たし、史上最年少で「永世竜王」の資格を獲得しました。藤井聡太六冠は、京都競馬場で行われた竜王戦七番勝負の第4局で挑戦者の佐々木勇気八段を破り、竜王戦の5連覇を果たしました。これで藤井聡太六冠は規定の回数、同じタイトルを獲得すると名乗ることができる、“永世称号”の「永世竜王」の資格を獲得しました。竜王戦は優勝賞金4400万円の将棋界最高峰のタイトル戦です