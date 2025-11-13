中国船舶集団傘下の広船国際は韓国のH-LINEシッピングに建造した7隻目となる自動車運搬船の引き渡しを広東省広州市で11日に行った。同船はデュアル燃料エンジン搭載、車両積載能力8600台の自動車運搬船で、全長200メートル、幅38メートル、LNGと燃料油のデュアル燃料による推進システムを採用し、先進的なスマート船舶システムを搭載している。H-LINEシッピングは2021年以降、デュアル燃料エンジン搭載で車両積載能力7000台の自動