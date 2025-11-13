Image: Shutterstock いきなりの廃止に混乱も起こっているようです。AP通信によると、アメリカで1セント硬貨を鋳造するのアメリカ時間で13日（木）で最後になるとのこと。1セント硬貨自体は引き続き法定通貨として使用できますが、あまり使う機会がなくなった1セント。これからはだんだん消滅していくんでしょうね。 作るだけで赤字？トランプ大統領は2月、1セントの鋳造をやめると表明。硬