福岡県警八幡西署は13日、北九州市八幡西区竹末1丁目の路上で12日午後3時ごろ、帰宅中の小学生女児が黒色のフードを被った不審な人物が徘徊（はいかい）しているのを目撃したとして、防犯メールで注意喚起した。不審な人物は性別不明、身長165〜170くらい。黒色のフード付き上衣、黒色ズボン、黒色の手袋を着用。