横浜ＦＣの三浦監督（資料写真）Ｊ２降格が決まった横浜ＦＣは１３日、三浦文丈監督（５５）が今季限りで退任すると発表した。クラブを通じて「目標のＪ１残留を達成することができず、非常に悔しい気持ちと同時に横浜ＦＣをご支援いただいているすべての皆様に申し訳ない気持ち。残り２試合は横浜ＦＣの未来のために全力で戦い、最後まで監督として責務を全うする」などとコメントした。成績不振により７月に解任された四方田