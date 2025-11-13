元ＮＨＫでフリーの中川安奈アナウンサーがおなかがチラリとのぞくピタピタのトップス姿で、イベントの司会をつとめることをを報告した。中川アナは１３日、自身のインスタグラムを更新。「ＮＰＢＡＷＡＲＤＳ２０２５第一部、第二部ともに司会を務めさせていただきますＮＨＫ時代、スポーツキャスターとしてずっと見ていたＮＰＢアワーズにこんな形で参加させていただけるなんて光栄です」と記し、野球のボールを持っ