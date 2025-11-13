中国政府が高市総理の「存立危機事態」をめぐる答弁の撤回を求めました。中国外務省林剣 報道官「日本側は直ちに誤りを訂正し、悪質な発言を撤回しなければならない。そうでなければ、あらゆる結果は日本側が負わなければならない」高市総理が台湾有事で武力行使があった場合、集団的自衛権が行使できる「存立危機事態になりうる」という国会答弁を撤回しない姿勢を示したことについて、中国外務省の報道官は「決して容認し