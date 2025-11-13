タレントの藤田ニコル（27）が13日、都内で、30周年記念展「ALL OF EVANGELION」オープニングセレモニーに出席した。エヴァンゲリオンが大好きで、作中のキャラクター「アスカ」を意識した真っ赤なワンピースで登場。さらに、原作に近づけるべく「何着かあった中で一番暗めのものを」とこだわり抜いた。食い入るように展示を見たといい、「こうやって作られていたんだって分かった」と感心していた。また、「ミサトさんのお家の間