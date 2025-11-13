C&Kが主題歌を務める映画『天文館探偵物語』の鹿児島先行公開を記念して、11月27日に鹿児島の天文館公園でフリーライブを開催する。 （関連：C&K、映画『天文館探偵物語』の鹿児島先行公開を記念してフリーライブ開催ロケ地・天文館を盛り上げる） 今回のフリーライブは、鹿児島の天文館を舞台にした映画『天文館探偵物語』と、鹿児島での音楽フェスへの出演が起点となって生まれた主題歌「相思