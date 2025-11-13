日本維新の会の斎藤政調会長は、連立合意した衆議院の議員定数削減をめぐり、提出する法案では削減する時期と議席数を明確にすべきだという認識を示しました。自民党と日本維新の会は、連立合意に基づいて、衆院議員の定数1割を目標に削減するため、「いまの国会で法案を提出し成立を目指す」ことで合意しています。維新の斎藤政調会長は13日、BS−TBSの「報道1930」に出演し、定数削減をめぐる法案について、「スケジュールだけを