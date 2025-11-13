俳優の吉岡里帆が13日、都内で開催されたNetflixシリーズ『イクサガミ』戦神祭に出席。吉岡は「とんでもない豪華キャストの方が、一瞬で死んじゃうんですよ」と劇中の展開に驚いたことを明かした。【写真】吉岡里帆ら、『イクサガミ』戦神祭で眩しい笑顔！本作は、主人公・嵯峨愁二郎（岡田准一）をはじめとする292名の志士たちが、蠱毒という名のバトルロワイヤルを繰り広げる姿を描く。この日は岡田、藤崎ゆみあ、清原果耶、