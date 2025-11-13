俳優の二宮和也が13日、都内で開催されたNetflixシリーズ『イクサガミ』戦神祭に出席。二宮はプロデュースも手掛けた岡田准一からの熱烈なオファーがあったことを振り返り「楽しい贅沢な時間でしたね」と撮影を振り返った。【写真】二宮和也ら、『イクサガミ』戦神祭で眩しい笑顔！本作は、主人公・嵯峨愁二郎（岡田）をはじめとする292名の志士たちが、蠱毒という名のバトルロワイヤルを繰り広げる姿を描く。この日は岡田、藤