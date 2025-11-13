ÇÐÍ¥¤Î²¬ÅÄ½Ú°ì¤¬13Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿Netflix¥·¥ê¡¼¥º¡Ø¥¤¥¯¥µ¥¬¥ß¡ÙÀï¿Àº×¤Ë½ÐÀÊ¡£¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡¢¼ç±é¡¢¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥×¥é¥ó¥Ê¡¼¤Î3Ìò¤ò·óÌ³¤·¤¿²¬ÅÄ¤Ï¡¢²ø²æ¤òÉé¤¤¤Ê¤¬¤é½ª¤¨¤¿»£±Æ¤ÎÄ¾¸å¤Ë¥í¥±¥Ï¥ó¤Ë¹Ô¤¯¤È¤¤¤¦Å´¿Í¤Ö¤ê¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤µ¤ì¡¢¾È¤ì¾Ð¤¤¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û²¬ÅÄ½Ú°ì¤é¡¢¡Ø¥¤¥¯¥µ¥¬¥ß¡ÙÀï¿Àº×¤ÇâÁ¤·¤¤¾Ð´é¡ªËÜºî¤Ï¡¢¼ç¿Í¸ø¡¦º·²å½¥ÆóÏº¡Ê²¬ÅÄ¡Ë¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë292Ì¾¤Î»Ö»Î¤¿¤Á¤¬¡¢êÃÆÇ¤È¤¤¤¦Ì¾¤Î¥Ð¥È