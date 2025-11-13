元「モーニング娘。」でタレントの辻希美と俳優・杉浦太陽の長女でモデルとしても活動する希空（のあ）の最新ショットが話題を呼んでいる。希空は１３日に自身のインスタグラムを更新。「イヤーマフ一目惚れしてげっとした冬だね〜」とつづり、一目惚れで購入したという黒い猫耳のイヤーマフを身に着けた冬コーデを披露した。この投稿にファンからは多くの「いいね！」が寄せられている。