気象庁は、大雨など4つの警報や注意報などの防災気象情報について、新たに5段階にレベル分けで発表し、「危険警報」を新設します。2026年の梅雨時期から運用を始める方針です。気象庁などは、これまでの警報や注意報などの「防災気象情報」は「複雑でわかりにくい」と指摘を受け、3年前から有識者による検討会を行い、見直しを進めていました。これを受けて気象庁などは、「大雨」「河川氾濫」「土砂災害」「高潮」の4つの災害につ