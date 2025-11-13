夏の新馬、秋初戦のアルテミスSとデビュー2連勝の後、右前肢の屈腱炎が判明し、休養中のフィロステファニ（牝2＝中内田、父エピファネイア）は引退、繁殖入りが決まった。13日、社台サラブレッドクラブが発表した。21年ドバイターフ2着＆22年ドバイターフ3着ヴァンドギャルト、23年皐月賞馬ソールオリエンスの半妹にあたる血統。子供に血をつないでいく。