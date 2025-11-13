【ソウル＝依田和彩】韓国外交省は１３日、新潟県佐渡市の世界文化遺産「佐渡島（さど）の金山」で働いた労働者を追悼する韓国独自の式典を２１日に同市で開催すると発表した。李赫（イヒョク）駐日大使が政府代表として出席し、韓国人遺族も参加するという。韓国側は追悼の辞の内容で日本側と折り合えなかったとして、９月に日本側が主催した追悼式を欠席した。日韓両政府は世界遺産登録に際し、日本が朝鮮半島出身者を含む