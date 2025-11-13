カーリング女子で２０２５年日本選手権覇者のフォルティウスは、約２か月の長期遠征で確かな手応えをつかんだ。アウトドアファッションブランド「コロンビア」は、フォルティウスをモデルとしたシューズを発売。１３日には都内で行われたイベントに５選手が出席し、サードの小野寺佳歩は「私たちのチームのロゴなど、私たちのをイメージしてつくってくださったブランドをみなさんの前でお披露目できるのはすごいうれしい」と声