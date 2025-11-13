【フィギュアーツZERO サイボーグ009】 11月13日 商品化発表 BANDAI SPIRITSは、フィギュア「フィギュアーツZERO サイボーグ009」の商品化を11月13日に発表した。 本商品は石ノ森章太郎氏が手掛けたマンガ「サイボーグ009」より主人公009こと島村ジョーと黒い幽霊団（ブラックゴースト）の幹部スカールとの決戦シーンを立体化したもの