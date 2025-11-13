メルカントゥール（牡２歳、栗東・杉山晴紀厩舎、父ルヴァンスレーヴ）が、１１月１６日の京都４Ｒ（ダート１８００メートル）でデビューする。半兄のコパノキッキングは国内外で活躍。藤田菜七子元騎手にＪＲＡ女性騎手として、初の重賞制覇をプレゼントするなど重賞４勝（交流重賞を含む）をマークした。「ルヴァンスレーヴが出ていてタイプは違うと思います」と杉山晴調教師が説明するように、ダート短距離が主戦場だった兄