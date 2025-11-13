補整下着ブランド『ブラデリスニューヨーク』のハイエンドライン「BRADELIS COUTURE」から、2025年秋冬コレクションが登場。「Dress up」をテーマに、纏うことで心まで華やぐ3シリーズを展開します。職人技が光る繊細なレース、輝きを放つラインストーン、ラグジュアリーな素材使いが魅力。特別な日にも、自分らしく輝くための一着を見つけてみませんか。 BRADELIS COUTURE秋冬コレク