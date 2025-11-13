マライア・キャリーさん（55）の、クリスマスシーズン定番曲『All I Want For Christmas Is You』が、13日発表の『オリコン週間ストリーミング急上昇ランキング』で上昇率53.6％を記録し、1位に輝きました。日本では、1994年10月に邦題『恋人たちのクリスマス』でCDシングルをリリースし、累積売り上げは110.5万枚を記録しています。同時期に放送されたドラマの主題歌としても人気を博しました。マライアさんは、10月28日のジーラ