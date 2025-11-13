新潟県内でもインフルエンザの感染が広がっています。インフルエンザの定点当たりの報告数は『11.20』となり国の示す注意報基準10を上回ったため、県が注意報を発令しました。注意報の発令時期は昨シーズンに比べて1カ月ほど早いということです。学校での学級閉鎖なども増えているため、県は発熱やせきなどの症状がある場合は外出を控えるとともに、基本的な感染対策の徹底を呼びかけています。