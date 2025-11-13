今年6月末から8月3日までの間、新潟市東区に住む当時交際していた30代女性の自宅アパートに侵入し、現金500万円以上を盗んだ疑いで、61歳の男が逮捕されました。住居侵入・窃盗の疑いで逮捕されたのは、新潟市北区美里に住む飲食店経営の男（61）です。男は今年6月末頃から8月3日までの間、新潟市東区に住む当時交際していた30代女性の自宅アパートに侵入し、現金508万円ほどを盗んだ疑いが持たれています。事件は女性