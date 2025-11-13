9人組ガールズグループ・NiziUが13日、コスメブランドの発表会に登場。2026年にかなえたいことについて明かしました。イベントでは“2026年にかなえたい願い事”について明かしたNiziU。メンバーのMAKOさん（24）、RIKUさん（23）、NINAさん（20）の願い事は“海外旅行に行くこと”だそうで、RIKUさんは「定番なんですけどハワイとかも行ってみたいですし、あとはNINAの（出身地の）シアトルにもめちゃくちゃ行ってみたくて、いつ