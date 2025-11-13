捜査対象の国内最大級の風俗スカウトグループ「ナチュラル」に情報を漏えいしたとして、地方公務員法（守秘義務）違反の疑いで逮捕された警視庁の警部補神保大輔容疑者（43）の関係先から、現金約900万円が押収されたことが13日、捜査関係者への取材で分かった。同庁は8月の家宅捜索で押収しており、漏えい容疑との関連を調べている。神保容疑者は4月下旬と5月上旬、警視庁がナチュラルの関係先に設置したカメラの画像をグル