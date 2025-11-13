岩手県は今年度の県内のクマの出没件数が、１０月末現在で過去最多の７６０８件（速報値）だったと公表した。１０月は３０８４件と昨年同月の１０５件から約３０倍に急増。年間で最多だった２０２３年度の５８７７件を大幅に上回り、最悪のペースとなっている。県によると、今年度上半期（４〜９月）の出没件数は４５２４件だったが、１０月に入り激増。各市町村で確認した個体のほか、目撃情報や足跡に基づくものなども含んで