SNS総フォロワー数365万人超えの人気原宿系クリエイターの幼少期の写真が公開され、視聴者から「子どものころからかわいい」などの反響が寄せられた。【映像】超人気クリエイターの幼少期の姿（複数カット）あぃりDXがプロデューサーを務めるキッズグループオーディション番組『Amazing Kids Audition #6』が11月13日に放送された。応募資格は5〜10歳（応募時点）で、合格者はあぃりDXも出演する『Harajuku Festival vol.1 〜