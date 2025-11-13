King ＆ Princeの永瀬廉と高橋海人が13日、東京・丸ビルで行われたミッキー＆フレンズをテーマとしたモニュメント「Celebration Tree ＜Mickey ＆ Friends＞」の点灯式に登場した。King ＆ Princeの高橋海人(左)と永瀬廉点灯式は、三菱地所が13日から2026年1月4日の期間に大手町・丸の内・有楽町で行うホリデーイベント“MARUNOUCHI BRIGHT HOLIDAY 2025「Disney JOYFUL MOMENTS」”の一環で実施。イベント期間中はミッキー＆フレ