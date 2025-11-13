乃木坂46の賀喜遥香がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! 乃木坂LOCKS!」（毎週木曜23:08頃〜）。11月6日（木）の放送では、10月18日（土）に開催されたファッション＆音楽イベント「Rakuten GirlsAward 2025 AUTUMN/WINTER」に出演したときのことを振り返りました。乃木坂46の賀喜遥香＜リスナーからのメッセージ＞「『ガールズアワード』お疲れさまでした！ ライブパートで『Same numbers』などを披