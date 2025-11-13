ダノンマスタング（牡２歳、美浦・田中博康厩舎、父ノットディスタイム）は、１１月１６日の東京５Ｒ・２歳新馬（芝１６００メートル）でデビューする。全兄のコグバーンが２４年のジャイプールＳ・米Ｇ１（芝１１００メートル）を制しているというスピード血統。それを証明するように、追い切りでも２週前にＷコースで６ハロン８１秒６―１１秒５、１週前は７８秒７―１１秒３、当週は８５秒３―１１秒４と馬なりで好タイムを