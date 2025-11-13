皆藤愛子アナウンサーの魅力全開ショットにファンはくぎ付けだ。１３日にインスタグラムで「＃前菜」とだけ投稿。半袖の皆藤が前菜を前にしてカメラ目線で見つめる姿をアップした。この投稿には「魅力満載で大人っぽい雰囲気」「デートやん」「隣に座ってる風の愛ちゃん、可愛すぎる」「可愛すぎて食事にならない」「瞳に吸い込まれるぅ〜」などの声が寄せられている。