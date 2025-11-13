自民党と日本維新の会は13日、政治資金についての実務者レベルの協議体の初会合を開催した。初会合が開かれた「政治資金調達の在り方協議会」は、自民と維新が連立樹立にあたり合意した政策について議論を進めるために設置した5つの協議体の1つ。企業・団体献金の規制などについて議論するが、自民が「禁止よりも公開」を主張する一方、維新は「完全廃止」を訴えていて、連立合意書では「高市総裁の任期中に結論を得る」としていた