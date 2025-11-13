参議院予算委員会は、13日も高市首相らが出席して質疑が行われ、自民党と日本維新の会が合意した衆議院の議員定数の「1割削減」などが論点となりました。公明党・石川参院幹事長：自民党と維新の連立合意にある定数削減。素朴な疑問なんですが、なぜ1割なのか。高市首相：なぜ1割か。日本維新の会から1割という提案をいただきました。公明党・石川参院幹事長：言われたからそのまま受け入れた。高市首相：5割とか言われたら受け入