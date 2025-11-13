大会名：DPワールド ツアー選手権期間：11/13～11/16コース：アースCヤード：7706パー：72 試合の詳細データはこちら≫ DPワールド ツアー選手権 の第1ラウンドが、13日、 アースC（7706ヤード、パー72）で行われた。マイケル キム（アメリカ）は 8アンダーでラウンド。トータル8アンダーで首位。2位は1打差でトミー フ