きょう（１３日）午後、山形市の道路で酒を飲んだ状態で乗用車を運転したとして、山形県高畠町に住む４５歳の男が現行犯逮捕されました。 【画像】事故現場 道路交通法違反の疑いで現行犯逮捕されたのは、山形県高畠町に住む４５歳の無職の男です。 警察によりますと、男は、きょう（１３日）午後４時３０分ごろ、山形市みはらしの丘一丁目の道路で酒を飲んだ状態で乗用車を運転した疑いがもたれています。男は信号のあ