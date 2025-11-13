中国国家能源建設の11月12日の発表によると、中国初の高高度風力エネルギー国家重点研究開発計画の中核装備である世界最大5000平方メートルの高高度風力発電用捕風傘が、内蒙古自治区アルシャー左旗に設置された試験場の上空で、発電用捕風傘の展開試験に成功しました。また、空中で捕風傘の回収など、予定されたすべての試験内容を成功させたとのことです。内蒙古自治区アルシャー左旗にある世界最大の高高度風力発電の試験場では