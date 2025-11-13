練習に臨む横浜ＤｅＮＡの松本（左）＝３日、横須賀市夏島町の球団施設「ＤＯＣＫ」横浜ＤｅＮＡは１３日、育成選手の深沢凰介投手（２２）と支配下選手契約を、松本隆之介投手（２３）や今オフに巨人を戦力外となった馬場皐輔投手（３０）ら７選手と育成選手契約を結ぶと発表した。深沢は昨年３月に右肘内側側副靱帯（じんたい）の再建手術（通称トミー・ジョン手術）を受け、昨オフに育成契約を結んだ。今秋の秋季教育リーグ