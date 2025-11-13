◆第５０回エリザベス女王杯・Ｇ１（１１月１６日、京都競馬場・芝２２００メートル）＝１１月１３日、美浦トレセン第５０回エリザベス女王杯・Ｇ１（１６日、京都）の出走馬が、確定した。２２年２着のライラックは、今年で４年連続の出走。６歳秋になって状態を上げており、デビュー前から苦楽をともにする三尾一之厩務員（４９）＝美浦・相沢厩舎＝は、「ツンデレ系女子」と評する同馬の激走に期待した。エリザベス女王杯に