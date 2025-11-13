元SKE48の松井珠理奈（28）が7日までに自身のインスタグラムを更新し、近影を公開した。松井は「黒髪ただいま」と書き出し、グレーのニット姿の写真を公開。さらに「顔まわりもレイヤー入れてイメチェンしました」と明かし「いかがでしょうか」と絵文字付きでファンらに呼びかけた。この投稿には「めっちゃ似合ってるしかっこいい」「過去最高に可愛い」「どんな髪色や髪型でも全部正解を叩き出すのが珠理奈さん」「なんか