気象台は、午後9時58分に、洪水警報を沖縄市、うるま市に発表しました。【警報エリアを確認】【洪水警報】沖縄県・沖縄市、うるま市に発表 13日21:58時点本島北部では、14日昼前まで土砂災害に警戒してください。本島中南部では、14日明け方まで河川の増水に警戒してください。沖縄本島地方では、14日明け方まで高波に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■那覇市□波浪警報14日明け方にかけて警戒予想最大波高6m